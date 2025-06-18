Koç Üniversitesi Ebru Kulübü Yıl Sonu Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nün düzenlediği yıl sonu sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Sergide, öğrencilerin geleneksel tekniklerle hazırladığı yaklaşık 70 ebru eseri yer alıyor. Eserler, farklı yüzeylerde modern yorumlarla sergileniyor.

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nün yıl sonu sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sergide, Koç Üniversitesi öğrencilerinin yaklaşık 70 özgün ebru eseri yer alıyor.

Çoğunluğu geleneksel tekniklerle hazırlanan çalışmalar arasında, tuval, kumaş, defter kapağı ve yelpaze gibi farklı yüzeylere uygulanmış modern yorumlar da beğeniye sunuluyor.

Eserleri üniversitenin farklı bölümlerinden ve sınıflarından öğrenciler, yıl boyunca atölyelerde emek vererek oluşturdu. 2002 yılında Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan Ebru Kulübü, öğrencilere geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebruyu öğrenme ve uygulama fırsatı sunuyor.

Kulüp, uzman ebru sanatçısı Mehmet Eray Atay'ın rehberliğinde yürütülen atölye çalışmalarıyla hem başlangıç hem de ileri seviyedeki öğrencilerin bu sanatı teknik ve estetik açıdan derinlemesine keşfetmesini sağlıyor. Dönem sonunda katılımcılara başarı sertifikası veriliyor.

Sergi, 30 Haziran'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Lokum gibi kura! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ta Onur Bulut'un yeni takımı belli oldu

Başakşehir'e Beşiktaş'tan transfer yaptı
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında beyaza büründü

Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında beyaza büründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.