Koç saldırısına uğrayan çoban kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde çobanlık yapan Ahmet Yıldız (66), sürüdeki koçun saldırısında ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde çobanlık yapan Ahmet Yıldız (66), sürüdeki koçun saldırısında ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün İncelere Mahallesi'nde meydana geldi. Çoban Ahmet Yıldız, küçükbaşların bulunduğu ağıla girdiği sırada, sürüdeki koçun saldırısına uğradı. Koçun boynuz darbeleriyle yere yığılan Yıldız'ı, yakınları baygın buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin Çardak Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Ahmet Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel