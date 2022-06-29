Dünyanın en büyük sivil AR-GE programı Ufuk Avrupa yolunda Koç Holding, TÜBİTAK ve AB Başkanlığı güç birliğine gitti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu, Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen dünyanın en büyük sivil AR-GE ve yenilikçilik programı Ufuk Avrupa ile paydaşlarını harekete geçirerek hedef büyütüyor.

2021-2027 döneminde araştırma ve yenilikçilik alanlarında yürütülecek projelere hibe ve teknik destek sunmayı amaçlayan Ufuk Avrupa, 95,5 milyar avroluk bütçesiyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlarken, yeşil dönüşüm, dijital teknolojiler ve sağlık gibi öncelik alanlarına odaklanıyor.

2014-2020 yılları arasında yürütülen bir önceki destek programı Ufuk 2020'de ise yaklaşık 80 milyar avroluk bir bütçeyle araştırma ve yenilikçilik projeleri desteklendi.

Koç Topluluğu şirketlerinden Arçelik, Ford Otosan, Otokar, Tofaş, Tüpraş ve Yapı Kredi program kapsamında geliştirdikleri projelerle fark yarattılar. Koç Üniversitesi ise kazandığı hibe miktarıyla açık ara en başarılı üniversite oldu. Katma değeri yüksek, yenilikçi, çevre dostu projeler ve ürünler geliştiren Topluluk şirketleri, proje ortaklarıyla da önemli bir sinerji yaratıyor.

Arçelik'in yapay zeka işlemcili çamaşır makinesi üretmeyi hedefleyen StorAlge projesi, Ford Otosan bünyesindeki ağır ticari vasıtalar için elektrikli aks sistemi geliştirecek LongRun projesi, Koç Üniversitesi'nin organ nakillerinde hem sayıyı hem de başarı oranını artırma amacıyla kurduğu Organ Nakli İmmünolojisi Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi, Otokar'ın hidrojen yakıtlı ve uzun menzilli otobüs geliştirme hedefiyle yürüttüğü CoacHyfield projesi, Ufuk 2020'de adından söz ettirmişti.

Tofaş'ın elektrikli otobüs, kamyon ve hafif ticari araçlara yönelik yüksek güçlü şarj çözümleri geliştirmeye odaklanan ASSURED projesi, Tüpraş'ın baca gazlarındaki atık karbondioksit gazının verimli şekilde yakalanmasını ve karbondioksit salımının azaltılmasına destek verecek MOF4AIR projesinin yanı sıra Yapı Kredi'nin kuluçka destekleme ve iş geliştirme projesi REACH projesi de Ufuk 2020'de başarılı örnekler olarak öne çıkıyor.

Ufuk 2020'de edindiği kazanımları pekiştirmeyi ve kurumlar arasındaki iş birliğini büyütmeyi hedefleyen Koç Topluluğu, bu kapsamda paydaşlarına yönelik özel bir mentörlük programı başlattı. Çerçeve programlarında aktif roller alan Koç Topluluğu çalışanlarının sorumluluk üstleneceği mentörlük programı vasıtasıyla, paydaşların Ufuk Avrupa süreçlerine ilişkin farkındalığının artırılması, böylece ülkemizin yeni dönemde bu önemli kaynaktan daha fazla yararlanabilmesi hedefleniyor.

Koç Holding, bu amaçla, Dışişleri Bakanlığı-Avrupa Birliği Başkanlığı, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun katılımıyla düzenlenen 'Ufuk Avrupa Özel Sektör Farkındalık Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı.

Divan Kuruçeşme'de gerçekleştirilen etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koç Holding Grup Başkanları, Topluluk şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve paydaş kurumların CEO, CTO seviyesinde temsilcileri katıldı.

"AR-GE ve yenilikçilik, Koç'u ikinci asrına taşıyan bu kapsamlı dönüşüm dinamiğinin itici güçleri arasında"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, "Kurulduğumuz günden bu yana ülkemiz ekonomisinin ve toplumsal hayatın pek çok ilkine, rekoruna imza attık. Ancak, ikinci yüzyılımıza girerken, geçmiş ve mevcut başarıların geleceğin garantisi olmadığını çok iyi biliyoruz. O nedenle, 7 yıl önce göreve geldiğimde değişimi odağına alan kapsamlı bir dönüşüm programı başlattık. AR-GE ve yenilikçilik, Koç'u ikinci asrına taşıyan bu kapsamlı dönüşüm dinamiğinin itici güçleri arasında." ifadelerini kullandı.

Levent Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"AR-GE ve yenilikçilik çalışmalarımızda ekosistemimizdeki tüm paydaşlarla iş birliğine çok önem veriyoruz. Bu iş birliklerinde ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından en verimli şekilde istifade etmeye çalışıyoruz. Ülkemizde bu iş birliği kültürünün olgunlaşmasında TÜBİTAK'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın programları, teşvikleri çok önemli bir işlev görüyor. İşlerimizi ve dolayısıyla geleceğimizi ilgilendiren trendler, küresel ölçekte bilim, teknoloji, ticaret ağlarının etkileşimiyle şekilleniyor. Kısacası, AR-GE ve yenilikçilik odaklı uluslararası iş birliklerimizin de güçlü olması gerekiyor. Bu nedenle, Koç Topluluğu olarak, dünyanın en büyük sivil araştırma ve yenilikçilik programı olan AB Çerçeve Programlarına katılmayı önceliklendiriyoruz. 2014-2020 yılları arasında yürütülen Ufuk 2020 programında Koç Üniversitesi 54, şirketlerimiz ise 75 projeyle yer aldı. Ne mutlu ki, TÜBİTAK tarafından yayımlanan 'Ufuk 2020 En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları' listesinin ilk 4 sırasında Koç Topluluğu şirketleri var. Ayrıca, Koç Üniversitesi de yine TÜBİTAK tarafından yayımlanan listede açık ara en başarılı üniversite oldu."

2021-2027 döneminde yürütülen Ufuk Avrupa çerçeve programına bu motivasyonla odaklandıklarını belirten Çakıroğlu, "Koç Topluluğu'nun Ufuk Avrupa'ya da hızlı bir başlangıç yaptığı müjdesini paylaşmak isterim. Daha ilk sene çağrılarında, sensörler, yapay zeka, e-mobilite, batarya teknolojileri, biyo-bazlı malzemeler, yenilenebilir enerji, üretim teknolojileri gibi farklı alanlarda toplamda 23 yeni projemizle kabul aldık. Ancak, ülkemiz açısından böylesine önemli bir konuda paydaşlarımızla birlikte ilerlememiz gerektiğine inanıyoruz. Hep birlikte çok daha iyisini yapmak zorundayız ve yapacağız. Bu inançla, Ufuk Avrupa sürecinde paydaşlarımıza aktif destek sunmak üzere, çerçeve programlarda aktif roller alan, tecrübeli çalışma arkadaşlarımızın görev alacağı özel bir mentörlük programı oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital Avrupa Programı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı da yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanında hayata geçirecekleri her girişimin, geleceğin Avrupası ve dünyasında Türkiye'yi bir adım daha ileri taşıyacağını aktardı.

Ufuk Avrupa programına Türkiye'nin aktif katılımının, inovasyon alanında konumunu güçlendireceğini, bu alandaki ilerlemenin gelecek kuşaklara bırakılacak en kıymetli miras olacağını ifade eden Kaymakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu programda Türk sanayisinin önceliklerine uygun olan projelere katılmak ve bunlardan etkin yararlanmak temel hedefimiz. Türkiye bir önceki program olan Ufuk 2020'de yaklaşık 300 milyon avroluk proje desteğinden faydalandı. Ancak, çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz. Ufuk Avrupa'nın yanı sıra Türkiye olarak diğer programlara da katılıyoruz. Özellikle özel sektörü ilgilendiren bir program olması itibarıyla, Dijital Avrupa Programı'na vurgu yapmak istiyorum. Şu anda katılım müzakerelerine devam ediyoruz. Umarız en kısa zamanda bunu da tamamlarız; çünkü Türkiye'nin ve Avrupa'nın dijital dönüşümünde bu program bizim için çok yararlı olacaktır. 2021-2027 döneminde toplamda 13 farklı programa katılmayı arzu ediyoruz."

"Bilim, araştırma, yeşil büyüme ve iklim değişikliği Avrupa için başlıca öncelikli konular"

Avrupa Birliği Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, "Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki önemli iş birliği alanlarından biri olan Ufuk Avrupa hakkında önemli bilgilerin paylaşılmasına katkı sağlayacak bu etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Nikolaus Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği, araştırma, teknoloji, inovasyon konularında birçok hedefi, önceliği ve zorlukları paylaşıyoruz. Bu alanlar, akıllı, sürdürülebilir, kapsayıcı, yeşil ve dijital yollarla daha iyi bir geleceği şekillendirmek için giderek önemli hale geliyor. Kulağa cazip gelen bu sözlerin artık gerçeğe dönüşmesi gerekiyor. Bilim, araştırma, yeşil büyüme ve iklim değişikliği Avrupa için başlıca öncelikli konular olmaya devam edecek. Türkiye'de de rekabet edebilirlik, bilim, teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin yanı sıra Ufuk Avrupa gibi AB Çerçeve Programlarının uygulanmasını desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu ortak hedefleri başarıyla hayata geçirebilmek amacıyla Türkiye'nin güçlü özel sektörünün yanı sıra araştırma kurumlarına da güveniyoruz. Bu kurumlarla birlikte özel sektör, Türkiye'nin Horizon Europe yolculuğunun başarıya ulaşmasına öncülük edebilir."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise bugünün en fazla çözüm gerektiren alanlarından enerji ve sağlık alanları dahil olmak üzere daha sürdürülebilir, temiz ve sağlıklı bir gelecek için bilim ve teknoloji tabanında ortaya konulan projelerin yüksek öneminin bulunduğunu belirtti.

Bu kapsamda Ufuk 2020'de ortaya koydukları üstün başarılarından dolayı Koç Topluluğu şirketlerini ve Koç Üniversitesi'ni tebrik eden Mandal, "Ufuk Avrupa'da kazandığımız yeni projelerimizde de ekosistemimizin birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımı güçlü bir şekilde devam ediyor. Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin de dahil olduğu Ufuk Avrupa Programı'nda artık farklı bir iş modeli benimsiyor. Ufuk Avrupa'yı Ufuk 2020'deki performansımızla karşılaştırdığımızda iki kata yakın bir performansımız var. Bu bizim için çok kıymetli. Artık firmalarımız, araştırma kurumlarımız, üniversitelerimiz bu konuda daha yetkin, yetenekli ve doğru paydaşlarla iş yapabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.