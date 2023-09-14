Koç Holding, depremzedelere destek için Umut Kentleri kuruyor

Koç Holding, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşayan insanlara destek olmak amacıyla Umut Kentleri kuruyor. Topluluk şirketleri ve Koç Gönüllüleri tarafından yürütülen çalışmalar, barınma imkanı sağlamanın yanı sıra sosyal ihtiyaçları da karşılamayı hedefliyor. Ayrıca, eğitim, spor, kadın dayanışması ve istihdam gibi alanlarda da destek faaliyetleri yürütülüyor.

Koç Holding, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede ilk günden bu yana yürüttüğü kapsamlı çalışmaları kararlılıkla sürdürüyor.

Koç Holding açıklamasına göre, Topluluk şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda Adıyaman, İskenderun, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da, toplam 20 bin kişinin yaşayacağı, 5 bin adet konteyner evden oluşan Umut Kentleri kuran Koç Holding, bölge halkının yanında olmaya devam ediyor.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding CFO'su ve Adıyaman İlinden Sorumlu Başkanı Polat Şen, Koç Holding üst düzey yöneticileri ve Koç Gönüllüleri, Adıyaman Umut Kent Hakan Kozan Yerleşkesi'ni ziyaret ederek kent sakinleri ile bir araya geldi.

Ziyarete Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Umut Kent Kaymakamı Emre Akçay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz da eşlik etti. İletişim konusunda uzman psikologlardan eğitim alan Koç Gönüllüleri, çocuklar ve gençlerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Adıyaman Umut Kent'in içerisinde 1.390 adet konteyner konut ve 261 bin 500 metrekare alana yayılan 149 adet sosyal birim bulunuyor.

Sağlıklı bir barınma imkanı sağlamanın yanı sıra sosyal ihtiyaçları da karşılamak üzere tasarlanan Adıyaman Umut Kent'te; genel sağlık ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunan merkezler, hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar, okul, ana sınıfları, kütüphane, bilgisayar odası, amfi tiyatro, kafeterya, ibadethane, market, kuaför ve çamaşırhane gibi ortak alanlar ve ücretsiz hizmetler sunan birçok sosyal destek birimi de yer alıyor.

Eğitim alanında çocuklara yönelik faaliyet gösteren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Vehbi Koç Vakfı Öğrenim Birimi, Gelecek Hayalim Merkezi'nde gençlere yönelik faaliyet gösteren Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği, özel destek sınıflarıyla Tohum Otizm Vakfı, yazılım, donanım ve üretim alanında Dijital Kanatlar Atölyesi, futbol, basketbol, atletizm ve voleybol branşlarını barındıran Umut Kent Spor Okulları ve Vehbi Koç Vakfı Koordinasyon Merkezi sosyal donatı alanlarında destek faaliyetleri yürütüyor.

Kentte yaşayan kadınların ekonomik hayata katılımlarının desteklenmesinin yanı sıra danışma ve eğitim alanını da içinde bulunduran faaliyetler, Hayata Destek Derneği'nin koordinatörlüğünde Kadın Dayanışma Merkezi'nde hayata geçiyor. Adıyaman Umut Kent'te, bölgedeki istihdamı geliştirmek amacıyla mesleki eğitimlerin yanı sıra staj ve iş imkanları sunuluyor.

"Adıyaman'da da etki gücümüzü, iş birliklerimizi bölgenin kalkınmasını desteklemek ve kalıcı fayda sağlamak üzere kullanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Ülkemiz insanını ilgilendiren, sorumluluk gerektiren birçok konuda olduğu gibi bu büyük deprem felaketi karşısında da yolumuzu, kurucumuz Vehbi Koç'un varoluş ilkemiz olarak sahiplendiğimiz 'Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım' sözü aydınlattı." ifadesini kullandı.

Topluluk şirketleri, gönüllü çalışma arkadaşları ve proje paydaşlarıyla birlikte hayat normale dönene kadar Umut Kentlerde çalışmalarını var güçleriyle sürdürmeye gayret edeceklerini aktaran Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Umut Kentleri kurduğumuz şehirler arasında yer alan Adıyaman'da da etki gücümüzü, iş birliklerimizi bölgenin kalkınmasını desteklemek ve kalıcı fayda sağlamak üzere kullanıyoruz. Dayanışmanın gücünü ortaya koyan Adıyaman Umut Kent'te çocukların ve gençlerin gelişimini destekleyecek, kadınların dayanışması için imkanlar sunacak, istihdamı artıracak, hayatı anlamlandıracak aktivite ve uygulamalarla depremzede vatandaşlarımızın yanındayız.

Umut Kentlerin hayata geçirilmesine sağladığı önemli katkıların hatırlanması amacıyla Adıyaman Umut Kent'e, aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü derinden hissettiğimiz Arçelik Satın Alma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Hakan Kozan'ın ismini verdik. Hakan Kozan'ın anısını Umut Kentimizde yaşatacak, onu daima sevgi ve özlemle anacağız. Değerli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve tüm Topluluğumuza başsağlığı diliyorum."