Koç adayan kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesiyle adağını gerçekleştirdi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi halinde koç adayan 66 yaşındaki kadın, ilçe belediyesinin bahçesinde adağını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi Sakarya'da büyük bir mutlulukla karşılandı. Sonuçların belli olmasının ardından şehirde binlerce vatandaş kutlama yaptı. Bu çerçevede seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrardan seçilmesi durumunda adak adayan 66 yaşındaki Emine Kırık, Erenler Belediyesi'nin bahçesinde getirdiği koçu kestirerek adağını gerçekleştirdi.

"Rabbim kafirlere fırsat vermedi"

Emine Kırık, "Gece gündüz duamız Tayyip ağabeyimizin üzerine. Yani atamız, babamız her şeyimiz o bizim. Onun için çok dua ettik, Allah'ın izniyle kazandık. Rabbim kafirlere fırsat vermedi. Eğer verseydi işimiz bitmişti ama yurt dışı, yurt içi bütün milletin yüzü düştü, moralleri sıfıra geldi. Allah'ıma binlerce hamdolsun o anda ben de 'Eğer kazanırsa keseceğim' diyerek adak adadım. Allah'ın izniyle bunu da yaptım. 'Belediye önünde yaptıramazsın, edemezsin' dediler. Allah razı olsun başkanımızdan, kabul ettiler. Adağım yoksullara dağıtılacak" dedi.

Kesilen adağın etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını aktaran Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Teyzemiz belediyeye müracaat etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandığı takdirde belediyenin önünde adak olarak bir koç kesmeyi kendisi adamış. Arkadaşlarımıza ilettiler, biz de uygun olduğunu kendisine söyleyerek, bugün burada da adağı gerçekleştirdik. Etini de belediyemizin sosyal işler bölümüne bağışladı ve Erenler ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine bu etler dağıtılacak. Çok teşekkür ediyoruz teyzemize. Biz de çok mutlu olduk böyle bir adağı belediyenin önünde düşünmesinden ötürü. İnşallah hem teyzemizin gönlü olmuş oldu hem Cumhurbaşkanımız bir dönem daha kazandı. İnşallah yeni yüzyıl herkes için hayırlı olur diyorum" diye konuştu. - SAKARYA

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