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KOBİ ve İhracatçılara 2,3 Milyar Dolar Kaynak Sağlandı

KOBİ ve İhracatçılara 2,3 Milyar Dolar Kaynak Sağlandı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl KOBİ'lere ve ihracatçılara uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar kaynak sağlandığını açıkladı. Bakan, dezenflasyon sürecinde finansmana erişimi kolaylaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile ihracatçılara bu yıl uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar kaynak sağlandığını açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOBİ'lerimize ve ihracatçılarımıza bu yıl uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun koşullu kaynak sağladık. Dezenflasyon sürecinde firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Şimşek Dezenflasyon Ekonomi İhracat Finans Güncel Maliye

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