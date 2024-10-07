KOBİ ve İhracatçılara 2,3 Milyar Dolar Kaynak Sağlandı

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOBİ'lerimize ve ihracatçılarımıza bu yıl uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun koşullu kaynak sağladık. Dezenflasyon sürecinde firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.