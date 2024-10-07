KOBİ ve İhracatçılara 2,3 Milyar Dolar Kaynak Sağlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl KOBİ'lere ve ihracatçılara uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar kaynak sağlandığını açıkladı. Bakan, dezenflasyon sürecinde finansmana erişimi kolaylaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOBİ'lerimize ve ihracatçılarımıza bu yıl uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun koşullu kaynak sağladık. Dezenflasyon sürecinde firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.
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