Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheliden 46'sı... - Haberler

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Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheliden 46'sı...

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheliden 46'sı...

Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Kobani, Güncel, Haberler

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