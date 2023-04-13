Kobani davası duruşması reddedildi

KOBANİ olayları sonrası 6-8 Ekim 2014'te Türkiye genelinde yaşanan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu, 108 sanığın yargılandığı duruşmanın bugünkü oturumunda sanık avukatlarının, davanın seçimden sonraya ertelenmesi yönündeki talebi reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 108 sanık hakkında çeşitli suçlardan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680 yıl hapis cezası istendi. İddianamede 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer aldı. Sanıkların tamamı yaşanan olayları, başlamasında ve devamında sorumlu düzeyde organize etmekle ve örgütün talimat bütünlüğü içerisinde şiddeti sokak olayları şeklinde ülke geneline yayıp terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmakla suçlandı. Örgüt yöneticisi olmakla da suçlanan sanıklar, tüm suçlardan da ayrı ayrı sorumlu tutuldu.

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme, yarın devam etmek üzere duruşmayı sonlandırdı.