KO-MEK, Yaşlılar Haftasını unutmadı

8-24 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında birçok etkinlik düzenlenerek il genelinde yaşlılar unutulmadı. Bu kapsamda KO-MEK ile Darıca Yaşlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Darıca Hükümet Konağı İskolye Mektebi Konferans Salonunda etkinlik gerçekleştirdi. Darıca Kaymakam Vekili Muhammet Sefa Kömürcü'nün yanı sıra ilçe protokolünün yaşlıları yalnız bırakmadığı programa çok sayıda davetli katıldı.

DEKOPAJ ÇALIŞMASI YAPTILAR

Darıca Yaşlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Serap Göncü ev sahipliğinde yapılan programda KO-MEK Resim Eğitmenleri kursiyerleri ile birlikte yaşlılara atölye çalışması yaptırdı. Oldukça keyifli anların yaşandığı programda dekopaj tekniği ile tepsi boyandı. Yaşlılık ve yaşlı sağlığına farkındalık amacı ile düzenlenen etkinlikte yapılan dekopaj çalışmalarına ilçe protokolü de katılarak yaşlılar ile birlikte boyama yaptı.

BAŞKAN'DAN KO-MEK'E TEŞEKKÜR

Atölye çalışması öncesi açılış konuşması yapan dernek başkanı Göncü, ''Uzun bir çalışma döneminin ardından artık hepimiz emekliliğe adım atmış bulunuyoruz. Emeklilik dönemimizde hayatımızı daha da renklendirmek için KO-MEK iş birliği ile burada çeşitli etkinlikler yapacağız. Umarım yaptığınız boyama uygulaması da hayatınız kadar renkli olur'' dedi.

''ETKİNLİK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLDU''

Daha sonra konuşan Darıca Kaymakam Vekili Kömürcü ise ''Burası benim ilk vekillik yerim, bu organizasyon da benim katıldığım ilk organizasyon. O yüzden sizlerin benim hayatımda çok anlamla bir yeri oldu. Ben hepinize ve bu etkinlikte emeği geçen KO-MEK'e çok teşekkür ediyorum'' ifadesini kullandı.

GÖNÜLLERİN RENKLERİ TEPSİLERE YANSIDI

Konuşmaların ardından protokol ve dernek üyeleri KO-MEK usta eğiticiler eşliğinde ahşap tepsiler üzerinde dekupaj çalışması yaptı. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte yaşlılar ahşap tepsileri gönüllerince boyayarak gün sonunda güzel bir anı bırakmış oldu.

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