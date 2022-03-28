KO-MEK'ten bir ilk daha; itfaiyecilere eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), verdiği birbirinden önemli eğitimlerle Türkiye'de ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir bünyesinde bulunan birimlere eğitim desteği vererek hem Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren hem de personelin daha donanımlı ve eğitimli olmasını sağlayan KO-MEK bu kez de itfaiyecileri yalnız bırakmadı.

ORMANYA'DAN SONRA İTFAİYECİLERE EĞİTİM VERİLDİ

Şimdiye kadar birçok branşta farklı kurum ve kuruluşlara eğitim desteği vererek daha donanımlı olmalarını destekleyen KO-MEK, Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile Türkiye'de ilkleri başarmaya devam ediyor. Alanında uzman eğitimciler tarafından eğitimlerine devam eden KO-MEK şimdi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibine 120 Saatlik İtfaiye Elamanı Yetiştirme Kursu vererek yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimler veren KO-MEK, eğitimler sonrasında İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin E- yaygın sistemi üzerinden ilk kez onaylı sertifika almalarını sağladı.

HAYAT KURTARAN EĞİTİMLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiyecilere verilen eğitimlerle mevcut personelin belgelendirilip, ortak bir disiplinle eğitim almaları sağlanıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitim alanında verilen eğitimlerde; Yanma ve yangın (önleme ve söndürme), Arama ve kurtarma, Yüksekten ve alçaktan kurtarma, Trafik kazalarından kurtarma gibi hayat kurtaran konularda eğitimler veriliyor.

"ÖNCE CAN GÜVENLİĞİ VE EMNİYET"

Yangın ve kurtarma alanlarında uygulamalı olarak detaylı bilgilerin aktarıldığı eğitimde iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemi üzerinde duruldu. Tırmanma ve hayat kurtarma konularının birebir uygulamalı olarak gösterildiği eğitimde personele "önce can güvenliği ve emniyet" vurgusu yapıldı. Eğitimde özellikle; AFAD durumlarında yüksek binalara; tırmanma öncesi alınması gereken güvenlik önlemleri, tırmanırken dikkat edilmesi gereken konular, güvenlik halatı bağlama ve düğümleme ile tırmanırken neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak itfaiyecilere aktarıldı.

Bültenler / Güncel