KO-MEK mültecilere de kucak açtı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli'nde artık bir marka değeri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ilimizde yaşayan mültecileri de unutmadı. Mültecilerin topluma katılımına yardımcı olabilmek için eğitimden meslek sanat kurslarına kadar birçok alanda kurs açan KO-MEK, dil engelinin üstesinden gelmeleri, zihinsel ve psikolojik sağlıkları vb. konularda desteklenmesi ve eğitilmesi konusunda destek veriyor.

GİYİM BRANŞINDA EĞİTİM ALIYORLAR

Mültecilerin günlük hayatta kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri ve becerikli oldukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri için daha önce kaynakçılık ve yabancılar için Türkçe kurslar açan KO-MEK bu kez Darıca KO-MEK Kurs Merkezinde giyim branşı kursu açarak eğitimlere başladı. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Suriye ve Irak gibi çeşitli ülkelerden 19 mültecinin eğitim aldığı giyim branşında alanında uzman eğitmenler eğitim veriyor.

SOSYAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

KO-MEK tarafından verilen eğitimlerle mültecilerin sosyal becerilerin geliştirilmesi, stres yönetimi ve el becerileri gibi birçok alanda kendilerini geliştirmeleri destekleniyor. Giyim branşına gelen mülteci kursiyerler; Kadın düz dar etek dikimi, giyimde ölçü, düz dikiş, ovarlok çekme, giyimde süsleme gibi birçok modülde eğitim alıyor.

ÖZBEKİSTANLI ANNE KIZ ÇOK MUTLU

Kocaeli'yle 3 sene önce taşınan Özbekistanlı kursiyer Şerafet Türker konuşmasında, "KO-MEK sayesinde burada meslek öğrenerek elbise ve pantolon dikiyoruz.KO-MEK'ten çok memnunum buraya sadece dikişe değil el nakışı ve makrome kurslarına da geliyorum. Ben ev hanımıyım buraya kızımla birlikte geliyorum el becerimizi geliştirince ilerde umarım satışta yapabiliriz. Kızımla birlikte buraya gelebildiğim için çok mutluyum, burada bazen o bana yardımcı oluyor bazen de ben ona yapamadığı yerde yardımcı oluyorum" dedi.

ÇOCUKLARIMA ELBİSE DİKTİM

Suriyeli Kevser Muhammet ise "Benim aslında bir mesleğim var,bayan kuaförüyüm ama dikiş öğrenmek çok istemiştim KO-MEK sayesinde dikiş yapmayı burada öğrendim. Burada öğrendiklerimle eşime ve çocuklarıma çok elbise diktim bize bu imkânı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

KENDİ EMEĞİMİZLE ÜRETMEK ÇOK GÜZEL

Kazakistanlı Yurdagül Aybirdi ve Dinara Oryunbekova ise "Türkiye'de olmaktan oldukça memnun olduklarını ifade ederek; Evde boş vaktimiz çok oluyordu burada KO-MEK'in böyle bir kursu olduğunu öğrendiğimizde hemen yazılıp eğitim almaya başladık. Şimdi burada eksiklerimiz tamamladık artık evde çocuklarımıza kendi el emeğimizle bir şeyler dikerek giydiriyoruz. Bize bu imkânı veren herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

121 SAATLİK EĞİTİM

Zorunlu kitlesel göçlerin sonucunda şehrimizde yaşayan göçmen ve mültecilerin sosyal uyum sürecine katkı sağlamak düşüncesiyle açılan giyim kursunda 19 yabancı kursiyer toplamda 121 saat eğitim alacak. KO-MEK şimdiye kadar 12 ilçede 43 kurs merkezinde yabancılara yönelik verilen Kaynakçılık Giyim ve Yabancılara Türkçe eğitiminde toplamda 3 bin 550 kursiyere ücretsiz eğitim verdi.

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