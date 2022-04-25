KO-MEK işitme engelli bireylerin sesi oluyor

EVREN, ANKARA (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 358 farklı branştaki eğitimlerine 12 ilçede büyük bir özveri ile devam ediyor. Her branşa ayrı ayrı hazırlanan ve özen gösteren KO-MEK, kursiyerlerine ayrıcalıklı ve önemli olduklarını hissettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda işitme ve konuşma engelli vatandaşlara yönelik eğitimlerini, alanında uzman eğitmenlerle gerçekleştiriyor.

İKİ KARDEŞ KO-MEK'E RENK KATTI

Artık bir halk üniversitesi olan KO-MEK, Türk İşaret Dili eğitimlerini başta Değirmendere KO-MEK kurs merkezi olmak üzere yeterli başvuru sayısı oluşan tüm kurs merkezlerinde açıyor. Değirmendere KO-MEK Kurs Merkezi'nde Türk İşaret Dili eğitimi alan kursiyerler bu alanda oldukça şanslılar. Doğuştan işitme engelli Evren ve Bora adlı iki çocuğuyla birlikte kursa gelen baba Erkan Değirmencioğlu, kursa katılan kursiyerlere bir anlamda pratik yapma şansı sunuyor. Sınıf içerisinde işitme engelli Evren ve Bora ile bol bol karşılıklı pratik yapan kursiyerler bu sayede işaretleri daha rahat ve erken öğrenebiliyor.

ÇOCUKLARIMLA DAHA RAHAT ANLAŞIYORUM

İşitme engelli çocukları ile Türk İşaret Dili kursuna gelen baba Erkan Değirmencioğlu, "KO-MEK'te böyle bir kursun olmasından oldukça memnunum. Daha önceden çocuklarımla işaret dili bilmediğim için doğaçlama olarak anlaşabiliyordum ama şimdi KO-MEK sayesinde öğrendiğim işaret dili ile çok rahatça anlaşıyorum. KO-MEK bizim hayatımızda farkındalık yarattı. Biz bu tür kursların daha yaygınlaşmasını istiyoruz" diyerek KO-MEK'e teşekkür etti.

KO-MEK ÖNCESİ ÇOK SIKINTI ÇEKİYORDUK

Babaları ile birlikte KO-MEK'e geldikleri için oldukça mutlu olduklarını belirten işitme engelli kursiyerler Evren ve Bora kardeşler ise babaları aracılığıyla duygularını dile getirerek, "Burada olmak ve öğrenmek bizim için çok önemli. KO-MEK öncesinde dışarıda günlük hayatta çok sıkıntılar çekiyorduk. Çünkü işaret dili henüz Türkiye'de yaygınlaşmadı. Bizi anlayan ve iletişim kuran insan çok az. KO-MEK bize farkındalık kattı. Bize bu eğitimi sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN SESİ OLMAK ÇOK GÜZEL

Kursiyerlerden Yasemin Alkan, "Burası benim çok mutlu olduğum bir yer, eğitimcilerimiz sayesinde burada rahatlıkla işaret dili öğreniyoruz. Buraya gelmemdeki amacım engelli bireylerle karşılaşınca onların hayatına küçükte olsa dokunmak, yardım etmek istiyorum" dedi. Bir diğer kursiyer Selda Hanım ise "İşitme engelli bireylerin sesi olmak onlara yardımcı olmak çok güzel duygu bu kursa geldiğim için çok mutluyum" açıklamasını yaptı. Son olarak konuşan İbrahim Özgür Özer, "İşitme engelli bireyler özellikle kamuda çok sıkıntı çekiyorlar, ben de özellikle iş yerimde bu tür işitme engelli bireylere yardımcı olmak onların hayatını kolaylaştırmak için bu dili öğreniyorum. Buraya geldiğim için çokta mutluyum. Bize bu imkânı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

5 BİN KELİME ÖĞRENİLİYOR

120 saatlik 10 modülden oluşan Türk İşaret Dili Eğitimi alfabe ve kelime bilgisi ile başlayarak yaklaşık 5 bin kelimenin işaret diliyle tanımı öğretiliyor. İşaret dili kelimelerini öğrenen kursiyerler kısa süre içinde cümle kurmaya başlayarak temel konuşma ve ihtiyaç becerilerini öğreniyorlar. Eğitim içinde ayrıca aile, çevre, zaman kavramları, fiiller, sağlık terimleri, beden dili, jestler ve mimikler gibi önemli modüllerin bilgisi aktarılıyor.

6 BİN 621 KURSİYERE EĞİTİM VERİLDİ

Türk işaret dili eğitiminde alanında uzman eğitmenlerle eğitimlerine devam eden KO-MEK şimdiye kadar 6 bin 621 kursiyere eğitim verdi. Yeni dönemde 751 aktif kursiyerle Türk işaret dili eğitimlerine devam eden KO-MEK yeni başvurularını da almaya devam ediyor.

BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK DEVAM EDİYOR

KO-MEK 12 ilçede 43 kurs merkezinde devam eden eğitimlerin yanı sıra yeni branşlar için başvuru almaya devam ediyor.Bir tık kadar uzağınızda olan KO-MEK te 358 farklı branştan istediğiniz birine kaydınızı oluşturmak için www.komek.org adresinden başvurularınız online olarak yapabilirsiniz.

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