KO-MEK'in Bahar Şenlikleri ilçe sergileriyle başlıyor - Haberler

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - 12 ilçe 43 kurs merkezinde 358 farklı branşta binlerce meslek ve sanat eğitimi gönüllüsüne eğitim vererek hem istihdama hem de kişisel gelişime destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) ilçe sergileri başlıyor. Pandemi dolayısıyla 2 yıl ara verilen ilçe sergilerine normalleşmenin ardından yeniden start veriliyor. KO-MEK'te eğitim gören kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserler ilçe sergileri ile görücüye çıkıyor.

İLK SERGİ 17 MAYIS'TA GÖLCÜKTE

12 ilçede 12 farklı heyecanın ön plana çıkarılacağı sergide farklı renklere ait kültürel ve sanatsal değerler de yer alacak. 52 bin 579 aktif kursiyerin en güzel ürünlerinin yer alacağı sergilerin ilki 17 Mayıs Salı günü saat 17.30'da Gölcük Kongre merkezinde Gölcük ilçe sergisi ile başlıyor.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER SİZLERİ BEKLİYOR

KO-MEK ilçe sergilerinde binlerce kursiyerin el emeği alın teri ve sabırla ilmek ilmek işlediği el işleme ürünlerin yanı sıra birbirinden güzel resim ve fotoğraflar, ahşaplara işlenmiş tarihi kültürel yapıtlar ve farklı dil branşlarının etkinlikleri ziyaretçileri bekliyor.

EĞİTİMİN HİZMETİNDE 18 YIL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları bu yıl 18. Eğitim yılını kutluyor.Eğitim hayatına 18 yıl önce 8 kurs merkezi ile başlayan KO-MEK, her eğitim döneminde kurs merkezi ve branş sayısını arttırdı. KO-MEK halen 43 kurs merkezinde ve 12 ilçede faaliyetlerini sürdürüyor.

18 YILDA 739 BİN 914 KURSİYERE ÜCRETSİZ EĞİTİM

Kentin halk eğitimi konusunda tartışmasız en önemli adresi olan KO-MEK, 18 yıl içinde 739 Bin 914 kursiyere onlarca farklı meslek dalında ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdi. KO-MEK 2021-2022 eğitim öğretim yılı döneminde ise 43 kurs merkezinde halen 54 bin 320 vatandaşa 208 farklı branşta eğitim vermeye devam ediyor.

İSTİHDAMA ÖNEMLİ KATKI

KO-MEK, kültür ve sanat eğitimlerinin yanı sıra istihdamın can damarı meslek branşları ile de ülke istihdamına can verdi. KO-MEK kurslarından yetişen çok sayıda vatandaş ya kendi işini kurdu ya da yeni bir iş bularak istihdama katkıda bulunmuş oldu. KO-MEK bu kapsamda Gazaltı Kaynakçılığı, Doğal Gaz İç Tesisatçılığı, Fiber Optik, Pişmaniye Yapımı, Mantar Yetiştiriciliği, Servis Elemanlığı ve Havuz Suyu Operatörlüğü gibi çok farklı branşta istihdama yönelik kurslar açtı.

HAYATA YENİDEN BAĞLANAN İNSANLAR

Sanat branşlarında eğitimlere katılan vatandaşlar ise bir aile sıcaklığı içinde hayatlarına farklı bir bakış açısı getirdi. Hastalığını, derdini, bu kurslarda unutarak çok sayıda vatandaş KO-MEK Ailesi ile hayata yeniden bağlandı.

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