Haberler

KMÜ ve TDK'dan Türk Dünyası İçin İş Birliği Protokolü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Türk Dil Kurumu, Türk dünyasının dil, edebiyat ve kültürel unsurlarına yönelik ortak projeler geliştirmek amacıyla bir protokol imzaladı. Protokol, dil çalışmaları ve etkinliklerin yanı sıra kaynak paylaşımı gibi konuları kapsıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Türk Dil Kurumu (TDK) arasında, Türk dünyasının dil, edebiyat ve kültür unsurlarına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

KMÜ'den yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, Türk dilinin farklı kollarının daha iyi anlaşılmasına yönelik karşılaştırmalı dil çalışmaları, Türk dünyası lehçeleri ve yazı dilleri üzerine disiplinler arası nitelikte ortak araştırmalar ve Türk dünyasına yönelik söyleşi, panel, konferans, seminer, çalıştay gibi etkinlikler düzenlenecek.

Ortak program ve projelerde insan kaynağı, teknik destek ve kurumsal imkan paylaşımı, yayın desteği ve yayın değişimi, ulusal ve uluslararası projelerde eğitimci, katılımcı ve materyal desteği gibi alanlarda iş birliği sağlayan protokol ile "Türk dili Türk dünyası" odaklı çalışmaların daha güçlü, sistematik ve sürdürülebilir bir zemine taşınması amaçlanıyor.

Protokol, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ile KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı tarafından imzalandı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.