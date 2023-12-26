KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, öğrencilerle söyleşide buluştu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Gavgalı, okulun konferans salonundaki söyleşide, üniversitenin tüm imkanlarıyla her zaman öğrencilerin yanında olduğunu belirtti.

Gerek akademisyenlerin bilimsel çalışmaları, gerekse de yetiştirdikleri donanımlı gençlerle üniversitenin her alanda ülkenin yükselişine katkı vermeye devam ettiğini aktaran Gavgalı, "Sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitenin rektörü olarak her fırsatta aranızda olmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Gavgalı, söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını cevaplandırdı, taleplerini dinledi.