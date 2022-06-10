KMÜ'de "Tıbbın Seramik Sanatına Yansıması" konulu sergi - Haberler

KMÜ'de "Tıbbın Seramik Sanatına Yansıması" konulu sergi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Gülşen Kahraman'ın "Tıbbın Seramik Sanatına Yansıması" konulu kişisel sergisi açıldı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Gülşen Kahraman'ın "Tıbbın Seramik Sanatına Yansıması" konulu kişisel sergisi açıldı. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı fuaye alanında düzenlenen sergi açılışına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş ve Prof. Dr. Murat Ertekin, Belediye Başkan vekili Fatih Gülcan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, üniversite personeli, davetliler katıldı. Seramik sergisi açılışının ardından açıklamalarda bulunan Kahraman, sağlık teması ile eserlerini yorumladığını söyledi. Sergide insan vücudunun birbirinden farklı işlevleri bulunan hayati organları seramik sanatına konu edindiğini ifade eden Kahraman, "Sergimde sunulan eserler, ilave çalışmalar eklenerek üniversitemiz Tıp Fakültesinin iç duvarına monte edilecek. Tüm parçaların birleştirilerek oluşturulacak seramik pano, Tıp Fakültemizin iç mekan tasarımındaki görsel zenginliğine de katkıda bulunacaktır." dedi. AA / Mehmet Çetin - Güncel Gülşen Güncel Haberler

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