İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Marketlerde yemek kartlarına harcama limiti iddiasına peş peşe yanıt

Marketlerde yemek kartlarına harcama limiti iddiasına peş peşe yanıt
'Sigaram yok' deyince 2 magandanın saldırısına uğradı

Magandaların isteğini reddeden genç kız ulu orta saldırıya uğradı

KMÜ'de Geleceğe Güven, Çocuk İstismarını Önleme Çalıştayı düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev sahipliğinde "Geleceğe Güven, Çocuk İstismarını Önleme Çalıştayı" düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev sahipliğinde "Geleceğe Güven, Çocuk İstismarını Önleme Çalıştayı" düzenlendi.

TÜBİTAK destekli yürütülen proje kapsamında KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştay da KMÜ Sağlık Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vildan Apaydın Cırık, çocuk cinsel istismarında ulusal ve uluslararası veriler dikkate alınarak çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Proje kapsamında geliştirilen programlar doğrultusunda eğitim alan çocuk, ebeveyn ve öğretmenlerin bilgi düzeylerinde artış olduğunu belirten Cırık, çalıştayın çok verimli geçtiğini kaydetti.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve proje araştırmacısı Doç. Dr. Gülçin Güven de "Çocuk Güvenliği, Cinsel İstismara Karşı Bilinçlenme" konusunda bilgi verdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.