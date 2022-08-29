KMÜ'de Enerji Yöneticisi Eğitimlerine katılan ilk kursiyerler sertifikalarını aldı Güncel Haberler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KAREN) Enerji Yöneticisi eğitimlerini tamamlayan ilk kursiyerler sertifikalarını aldı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KAREN) Enerji Yöneticisi eğitimlerini tamamlayan ilk kursiyerler sertifikalarını aldı. Çeşitli alanlarda mühendis olan kursiyerler 80 saatlik Sertifikalı Enerji Yöneticisi Eğitimi'ne katılarak sertifikalarını almaya hak kazandı. Rektörlük makamında gerçekleşen sertifika töreninde kursiyerlere Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Selmin Ener Ruşen ve Doç. Dr. Aydın Ruşen de eşlik etti. KMÜ Rektör'ü Prof. Dr. Namık Ak, başarılı kursiyerleri tebrik ederek belgelerini verdi. Sertifika töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çetin Araştırma Güncel Haberler

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