KMÜ'de Aşık Veysel'i anma gecesi
AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Dil ve Kültür Öğrenci topluluğu tarafından "Aşık Veysel Anma Gecesi" düzenlendi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Dil ve Kültür Öğrenci topluluğu tarafından "Aşık Veysel Anma Gecesi" düzenlendi.
Aşık Veysel'in vefatının 49'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa ilgi yoğun oldu.
KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Halk Müziği Korosu Aşık Veysel'e ait olan 15 türkü seslendirdi.
Program, "Dostlar Beni Hatırlasın" türküsünün Aşık Veysel'in kendi sesinden dinlenmesinin ardından sona erdi.
AA / Mehmet Çetin - Güncel