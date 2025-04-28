KMÜ, buğdayda tohum geliştirme süresini 8 yıldan 2 yıla düşürdü

KARAMAN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ), hızlı ıslah yöntemi kullanılarak geliştirilen yerli buğday tohumları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, tarım ve gıda güvenliği alanında önemli bir başarıya imza attı. KMÜ'de hızlı ıslah yönetimi kullanılarak geliştirilen tohumlar, bulgur üretiminde yüksek verim ve kalite artışının yanı sıra Türkiye'nin en kısa sürede geliştirilen buğday tohumları olma özelliğini taşıyor. KMÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Aydın, hızlı ıslah yöntemi kullanılarak geliştirilen yerli tohumların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillendiğini açıkladı. "Beken" ve "Fertilis" isimleri verilen tohumların yüksek verim ve kaliteli bulgurluk hammadde üretme özellikleri taşıdığını belirten Aydın, üniversitenin bu başarıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini vurguladı.

"Ürünlerimize Beken ve Fertilis isimlerini verdik"

KMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Aydın, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak Türkiye'de bir ilke imza attıklarını söyleyerek, "2018 yılında dünyada geliştirilen hızlı ıslah yöntemini kullanarak, özel sektörle yaptığımız üniversite - sanayi iş birliği sonucunda tohumlarımızı geliştirdik. Tohumlarımız Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edildi. Geliştirdiğimiz tohumları iki yıl içerisinde şirkete teslim ettik. Şirket, arazi çalışmaları sonucunda Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi'ne başvurusunu yaptı. Kurum da tohumları 2 yıl test ederek ürünlerimizi onayladı. Ürünlerimize Beken ve Fertilis isimlerini verdik. Ürünlerimizin özellikleri; kaliteli bulgurluk hammadde üretiyor olmaları ve yüksek verim potansiyeline sahip olmalarıdır" dedi.

"KMÜ'den gıda güvenliğine katkı"

"Üniversitemiz, YÖK tarafından hassas tarım ve yenilikçi işleme teknolojileri konusunda da ihtisas üniversitesi olarak görevlendirilmiştir" diyen Aydın, "Bu kapsamda gelecekte gıda güvenliği bakımından ciddi bir görev üstlenmiş durumdayız. Çünkü gıda temini için en güvenli ve çevreci yöntem tohumdur. Siz tohumunuzu hastalıklara dayanıklı, yüksek verimli olarak geliştirdiğinizde gıda güvenliğinizi kontrol altına almış oluyorsunuz. Özellikle hızlı ıslah yöntemi, bizim ve ülkemizin elini oldukça güçlendirmektedir. Ayrıca üniversitemiz, son yıllarda geliştirmiş olduğu yüksek kaliteli buğdayları özel sektöre devrederek de kendi tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Bu tohumlar da ülkemize yakın zamanda hizmet etmeye başlayacak. Tohumlar ayrıca üniversitemizin ilk fikri mülkiyet hak sahipliğine de konu oldu. Bu kapsamda yine üniversitemizde çok farklı alanlarda, gıda ve tarım alanında AR-GE projelerini destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Islah süresi 8 yılda 2 yıla düşürüldü"

Prof. Dr. Aydın, "Bu rekoru kırmamızdaki en büyük faktör, hızlı ıslah yöntemini kullanıyor olmamız. Serada kontrollü şartlarda, ışık ve sıcaklık kontrolü altında birden fazla hasat alıyorsunuz. Bu da tohum geliştirme sürecini kısaltması açısından bize çok büyük avantaj sağlıyor. Bu kapsamda geliştirdiğimiz ve iş birliği yaptığımız birçok çalışma söz konusu. Son olarak, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında atalık Ahmet buğdayını kullanarak yeni makarnalık ve bulgurluk özellikleri üstün tohumlar geliştirmiş bulunuyoruz. Bu tohumlara da Beken ve Fertilis isimlerini verdik. Bu tohum geliştirme çalışmalarını tarla şartlarında yürütmüş olsaydık, bu çalışmaların minimum tohum geliştirme süresi 6 ile 8 yıl arasında devam etmiş olacaktı. Biz özel sektöre tohumlarını 2 yıl içerisinde teslim ettik" diye konuştu.