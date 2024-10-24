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KMÜ 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti

KMÜ 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı açılış töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, üniversitenin bilim, sanat ve spor alanlarındaki katkılarına vurgu yaparak, gelecek projeleri hakkında bilgi verdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üniversitenin tanıtım videosunun izletildiği törende konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, yeni akademik yılının öğrenci ve akademik personele hayırlı olmasını diledi.

Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını kınayan Gavgalı, hiçbir saldırının Türk Milletinin birlik ve beraberliğini bozamayacağını söyledi.

KMÜ'nün sadece bilimsel başarılarıyla değil, aynı zamanda kültür, sanat ve spor alanlarına önemli katkılar sunduğunu anlatan Gavgalı, şunları kaydetti:

"Akademik kadromuzun üstün gayreti ve öğrencilerimizin azmiyle üniversitemiz, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir konuma yükseldi. Önümüzdeki dönemde bu başarıları daha ileri taşımak en büyük hedeflerimiz arasında. Diğer taraftan özellikle sürdürülebilirlik, yapay zeka ve girişimcilik alanlarında yapacağımız projelerle üniversitemizi çağın gereklerine daha uygun hale getirmeyi amaçlıyoruz. Geleceğin liderleri olacak öğrencilerimizin, dünya çapında rekabet edebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak, en büyük sorumluluğumuzdur. Aynı zamanda, topluma katkı sağlama misyonumuz doğrultusunda yerel kalkınmaya destek olacak sosyal ve ekonomik projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Program, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un ilk dersi vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

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