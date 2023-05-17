KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu: Depremzedelere Hakaret Edenlere Tepki Gösterdi

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Mustafa Buluntu, seçimler sonrası sosyal medyada depremzedelere hakaret edip, yaptıkları yardımlardan dolayı haklarını haram edenlere tepki göstererek, 'Eğer bize hakkınızı haram ediyorsanız biz bunların bedellerini tek tek sizlere iade etmeye ve ödemeye hazırız' dedi.

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Mustafa Buluntu, seçimler sonrası sosyal medyada depremzedelere hakaret edip, yaptıkları yardımlardan dolayı haklarını haram edenlere tepki göstererek, "Eğer bize hakkınızı haram ediyorsanız biz bunların bedellerini tek tek sizlere iade etmeye ve ödemeye hazırız" dedi.

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi önünde basın toplantısı düzenledi. 6 Şubat'ta çok büyük bir afet yaşadıklarını belirten Buluntu, yaklaşık 1800 kişi ile depremde en çok can kaybının Ebrar Sitesinin enkazında açıklama yapmayı uygun gördüklerini ifade etti. Buluntu, depremden sonra Türkiye'nin tek vücut olduğunu belirterek, "Türkiye'nin her yerinden, doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden şehrimize çok ciddi yardımlar geldi. Ben öncelikle bu yardımları gönderen her vatandaşımıza tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeri geldi bir küçük kardeşimiz kumbarasından çıkardığı paraları özel notuyla bizlere gönderdi hep beraber ağladık. Yeri geldi bir teyzemiz hac parasını bize gönderdi o yıl hacca gitmekten vazgeçti. Bunlara şahit olduk hep beraber ağladık" diye konuştu.

Tepkisinin, seçim sonuçları üzerinden depremzedelere hakaret eden kişilere yönelik olduğunu, diğer yardımsever insanları ayırdığını belirten KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, "Bu paylaşımı yapan insanlardan benim ricam şu; biz zaten gerçekten çok yaralıyız ve sadece Kahramanmaraş olarak söylemiyorum, tüm deprem bölgesinde yaşayan insanlar adına bunu söylüyorum. Bizi lütfen rencide etmeyin, yaralamayın biz gururlu milletiz. Yeri gelir aç kalırız, aç yatarız ama neticesinde bize gönderdiğiniz her türlü yardımdan, bir bardak sudan, bir tane ekmekten bile biz çok mutlu olduk." dedi.