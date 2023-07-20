Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Ukrayna Karadeniz Üniversitesi arasında "İyi Niyet İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

KLÜ Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonunda gerçekleştirilen törende anlaşmaya imzayı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Çağlar ve Karadeniz Üniversitesi Rektörü Leonid Klymenko attı.

Çağlar, konuşmasında, "İyi Niyet İş Birliği Anlaşması" ile her iki üniversite arasında, bilim, eğitim ve kültür alanlarında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüleceğini bildirdi.

Ayrıca öğrenci ve akademisyen değişimi gerçekleştirilebileceğini ifade eden Çağlar, kültürel etkinlikler, sempozyumlar, konferanslar ve seminerler düzenlemesi konularında iş birliği yapılacağını belirtti.

Törenin ardından Klymenko ve beraberindeki heyet, Mühendislik Fakültesi laboratuvarı, Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Gıda İhtisaslaşma tesisini gezdi.

Klymenko, üniversitenin çalışmaları hakkında Çağlar'dan bilgi aldı.