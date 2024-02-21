KLÜ'de 13. Kariyer Günleri Başlıyor
Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenecek olan 13. Kariyer Günleri etkinliği 4-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında 92 farklı faaliyet düzenlenecek ve 200 akademisyen ve eğitimci katılım sağlayacak. Programlar hem çevrimiçi hem de yüz yüze gerçekleştirilecek ve tüm vatandaşlar etkinliğe katılabilecek.
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "13. Kariyer Günleri" etkinliği 4-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
KLÜ'den yapılan açıklamada, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte 92 faaliyetin yapılacağı belirtildi.
Etkinliklere 200 akademisyen ve eğitimcinin katılacağı bildirilen açıklamada programların çevrimiçi ve yüz yüze yapılacağı belirtildi.
Etkinliğe tüm vatandaşların katılabileceği kaydedildi.