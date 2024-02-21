KLÜ'de 13. Kariyer Günleri Başlıyor

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "13. Kariyer Günleri" etkinliği 4-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte 92 faaliyetin yapılacağı belirtildi.

Etkinliklere 200 akademisyen ve eğitimcinin katılacağı bildirilen açıklamada programların çevrimiçi ve yüz yüze yapılacağı belirtildi.

Etkinliğe tüm vatandaşların katılabileceği kaydedildi.