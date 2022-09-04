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KLÜ akademik personel alacak

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KLÜ akademik personel alacak

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), çeşitli birimlerde görevlendirmek üzere 26 akademik personel alacak.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), çeşitli birimlerde görevlendirmek üzere 26 akademik personel alacak.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp, Uygulamalı Bilimler ve Turizm fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu görevlendirilmek üzere bir profesör, bir doçent ve 24 öğretim üyesi alınacağı belirtildi.

Adayların 9 Eylül Cuma gününe kadar şahsen ya da posta yoluyla üniversiteye müracaat etmeleri istendi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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