'Klondike' filmine uluslararası festivallerden 2 ödül

Maryna Er Gorbach'ın yönettiği, Mehmet Bahadır Er'in ortak yapımcılığını üstlendiği Ukrayna-Türkiye ortak yapımı "Klondike" filmi, iki uluslararası festivalden ödül aldı.

Film, "48. Seattle Uluslararası Film Festivali 2022"de Jüri Büyük Ödülü'ne ve "22. GoEast Film Festivali"nde ise TV Alım Ödülü'ne layık görüldü.???????

Ukrayna Devlet Film Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 12 Punto ortak yapımı film, Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Irka (İrka)'nın, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyişini konu alıyor.