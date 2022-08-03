KLİMANIN İÇİNDEKİ UYUŞTURUCU 'LAYKA' BULDU - Haberler

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KLİMANIN İÇİNDEKİ UYUŞTURUCU 'LAYKA' BULDU

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir TIR'da yapılan aramada, salon tipi klima içine gizlenmiş 18 kilo kubar esrarı, narkotik köpeği 'Layka' buldu.

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir TIR'da yapılan aramada, salon tipi klima içine gizlenmiş 18 kilo kubar esrarı, narkotik köpeği 'Layka' buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salon tipi klima içerisinde uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucunun taşındığı TIR durduruldu. TIR'da narkotik köpeği Layka ile arama yapıldı. Dorsede, Lakya'nın tepki verdiği klimanın içine gizlenmiş, 11 parça halinde 18 kilo kubar esrar ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik İzmir Güncel Haberler

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