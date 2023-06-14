Klima tamiri sırasında patlama: 1 yaralı

Kilis'te bir kişi, tamir ettiği klimanın patlaması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. İş yerinde meydana gelen patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KİLİS'te, Ökkeş Hadi Oğuz (44), tamir ettiği klimanın patlamasıyla yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Şehitler Mahallesinde meydana geldi. Ökkeş Hadi Oğuz, iş yerinde klima tamir ettiği sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Oğuz, patlamayla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, Oğuz'u ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İş yerinde zarara da neden olan patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı. ?