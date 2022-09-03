KLİMA SÖKÜLÜNCE 67 KİLO 900 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ Güncel Haberler KOCAELİ'de, polisin takibe alarak durdurduğu minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada klimanın arkasındaki bölüme gizlenen 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. KOCAELİ'de, polisin takibe alarak durdurduğu minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada klimanın arkasındaki bölüme gizlenen 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı minibüsü durdurdu. Emniyet müdürlüğünün garajına çekilen minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile arama yapıldı. 'Talisca' nın tepki vermesi üzerine gıda firmasına ait minibüsün kasasındaki klima söküldü. Klimanın arkasındaki bölüme konulan 135 paket halindeki 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Polis araç sürücüsünü gözaltına aldı. SES SİSTEMİNİN İÇİNDEN ESRAR ÇIKTI Narkotik ekiplerinin bir başka operasyonunda ise TEM Otoyolu'nda takibe alınan kargo kamyonu durduruldu. Kamyonun kasasında bulunan kargolar indirildi. Yapılan aramada narkotik köpeği ses sisteminin bulunduğu kutunun önünde tepki verdi. Ses sistemi söküldüğünde içerisinden 1 kilo 620 gram esrar çıktı. Polis kimliği belirlenen bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel TEM Otoyolu Narkotik Kocaeli Güncel Haberler

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