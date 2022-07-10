Klima motorunu çalması kameraya yansıyan zanlı yakalandı - Haberler

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Klima motorunu çalması kameraya yansıyan zanlı yakalandı

AA - Ozan Efeoğlu - Güncel
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde klima motorunu çalıp kaçması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde klima motorunu çalıp kaçması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı gözaltına alındı.

Mahfezsığmaz Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, bu sırada kucağında klima motoruyla yürüyen kişiyi gördü.

Ekipler, durumundan şüphelenip durdurduğu kişinin yanındaki klima motorunu yakındaki özel eğitim merkezinden çaldığını belirledi.

"Yaralama" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından emniyette kaydının bulunduğu belirlenen şüpheli Taner Ü. gözaltına alındı.

Zanlının, klima motorunu zorlayarak yerinden söküp kucağına alarak taşıması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

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