Klima montajı esnasında fenalaşıp öldü

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da bir daireye klima montajı yapmak için giden Basri Ceylan (62), aniden fenalaşıp yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi, Toroslar Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın ikinci kat dairesinde meydana geldi. Klima tamir ustası Basri Ceylan, müşterisinin evine klimanın yerini değiştirmek için gitti. Çalışmaya başlayan Ceylan, bir süre sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu gören ev sahibi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Basri Ceylan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.