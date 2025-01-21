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Klima Mağazasında Uyuşturucu Operasyonu: 117 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir klima mağazasında düzenlenen operasyonda 117 kök kenevir ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İş yerinde kurulu iklimlendirme sistemi ile Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen H.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde klima mağazası görünümünde olan ve iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlık Mahallesi Demir Sokak'taki klima mağazasında kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen H.A'nın dükkanında arama yaptı.

Aramada 117 kök kenevir, 76 gram esrar, 23 gram kokain, 3 klima, 3 vantilatör, 5 termometre, 4 hava nemlendirici, 34 litre bitki besleyici sıvı ve oksijen tüpü ele geçirildi.

Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiği belirlenin H.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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