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Kliçko: Barış İçin Toprak Verme Senaryosu Gündemde

Kliçko: Barış İçin Toprak Verme Senaryosu Gündemde
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Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için toprak verme olasılığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kliçko, Ukraynalıların asla Rus işgalini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik anlaşma yapılabilmesi için ülkesinin "toprak verme" ihtimalini gündeme getirdi.

Savaşa ilişkin BBC'ye açıklamalarda bulunan Kliçko, barış yolundaki olası senaryoları değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış görüşmeleri konusunda kendisiyle istişarelerde bulunmadığını belirten Kliçko, barış için "sancılı bir çözüm yolu"nu seçmek zorunda kalabileceğini söyledi.

"Senaryolardan bir tanesi toprak vermek. Adil değil ancak geçici barış için belki de geçici bir çözüm olabilir." ifadelerini kullanan Belediye Başkanı Kliçko, öte yandan Ukraynalıların asla Rus işgalini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Kliçko, ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy'nin 28 Şubat'ta kameraların önünde tartışmasına ilişkin, bu tarz görüşmelerin kameralar olmadan yapılması gerektiği yorumunda bulundu.

Rus ordusunun dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve İHA'larla düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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