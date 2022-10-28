Kleopatra Plajı'nda sahibiyle denize giren eşek boğuldu Güncel Haberler Alanya'da sahibinin serinlemek için denize götürdüğü eşek boğularak öldü. Alanya'da sahibinin serinlemek için denize götürdüğü eşek boğularak öldü. Mehmet D. adlı vatandaş, Kleopatra Plajı'na birlikte geldiği eşeğiyle serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınan eşeği Mehmet D. çevredekilerin yardımıyla denizden çıkardı. Hayvana suni teneffüs yapan Mehmet D'nin bütün çabalarına karşın, eşeği kurtarılamadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet D'yi turistler sakinleştirmeye çalıştı. Alanya Belediyesi ekipleri, hayvanı gömmek üzere plajdan aldı. Kaynak: AA / Güncel Kleopatra Alanya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kleopatra Plajı'nda sahibiyle denize giren eşek boğuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.