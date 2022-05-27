"Çöpe Atılmak için Yetiştirilmiş" adlı sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Haberler

Avusturyalı fotoğraf sanatçısı Klaus Pichler'in çektiği fotoğraflardan oluşan "Çöpe Atılmak için Yetiştirilmiş" adlı sergi, gıda kaybı ve israfına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Turgut Özakman Sahnesi Fuaye Alanı'nda yapılan açılışa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Figen Kahya, Genel Sekreter Yardımcıları Senem Ekinci ve Ali Rıza Saltık, belediye bürokratları, FAO temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Figen Kahya, "Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler'in 32 fotoğrafından oluşan bu sergi, aslında küresel bir soruna da dikkat çekiyor. FAO verilerine göre her yıl Türkiye'de 19 milyon gıda çöpe atılıyor. Bu aynı zamanda su ve enerji israfına da yol açıyor. Çiftçimiz üretmekte zorlanıyor. Ali Ekber Yıldırım'ın dediği gibi zengin toprakların fakir insanları olmayı hak etmiyoruz. Yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılması için ortak bir mücadele verilmesi gerektiğini biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak iklim krizi, kuraklık, yoksullukla mücadele, gıda güvenliği, çiftçilere destek, su israfına yönelik çalışmalarımızla bu sürece destek oluyoruz. Serginin önemli bir farkındalık yaratmasını diliyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in de saygı ve sevgilerini iletiyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci de, israfa dikkat çeken serginin çok anlamlı fotoğraflardan oluştuğunu ve gıda israfının boyutlarını da ortaya koyduğunu belirtti.

FAO Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu da toplumsal farkındalık yaratma amacıyla oluşturulan serginin Eskişehir'de açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Sergi, bozulmanın çeşitli aşamalarında artık yenilebilir olmayan yiyecekleri ayrıntılı bir natürmort serisi halinde sanatseverlerle buluşturuyor. Sergideki fotoğraflar, gıda israfının geleneksel olmayan bir şekilde tasvir edilmesi, kamuoyunun dikkatini çekmeyi, tüketicilerin düşünce ve davranışlarında gerekli değişimi sağlamayı hedefliyor.

Sergi 12 Haziran'a kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Turgut Özakman Sahnesi Fuaye Alanı'nda görülebilecek.

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