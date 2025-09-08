Klasik Motosiklet Tutkusu, Genç Girişimciyi Meslek Sahibi Yaptı

Edirne'de yaşayan 28 yaşındaki Deniz Kırkaya, yıllarca tamirci bulamadığı motosikletini kendi imkanlarıyla onarmayı öğrenerek meslek sahibi oldu.

Kırkaya, gözü gibi baktığı motosikletinin arızalanan parçalarını tamir ettirmede zorluklar yaşadı.

Çözümü kendi yolunu çizmekte bulan genç motosiklet tutkunu, izlediği videolar ve görüştüğü ustalardan edindiği bilgilerle onarım işine adım attı.

Kırkaya, bir yıl önce açtığı iş yerinde klasik motosikletlere hayat veriyor.

Bakım ve onarımı diğer motosikletlere göre daha zahmetli olan chopper, cruiser ve custom tarzı motosikletler için özel hizmet veren Kırkaya, ustalığını geliştirerek kişiye özel tasarımlar yapmayı hedefliyor.

Klasik motosikletler hayatında yeni bir yol açtı

Kırkaya, klasik motosiklet sevgisinin kendisine yeni bir yol açtığını söyledi.

İlk aldığı motosikletini tamir ettirmekte sıkıntılar yaşadığını, bu nedenle onarım işine merak saldığını anlatan Kırkaya, "Kendi motosikletimi tamir edeceğim derken konu buralara geldi. Söktüm, taktım, birleştirdim ve işi öğrenmeye başladım. Usta bulamadığım için bu işe girmiş oldum. İnternetten videolar izledim, nasıl daha iyi yapılır diye araştırdım. En sonunda dükkan açmaya kadar ilerledim." dedi.

Kırkaya, klasik motosikletlerin özel araçlar olduğunu ve tamir sürecinin de ayrı bir titizlik gerektirdiğini vurguladı.

Klasik motosiklet kullanmanın bir yaşam tarzı olduğunu anlatan Kırkaya, "Büyüklüğünün bir önemi yok, hepsini özenle onarmak gerekiyor. Standart bir tamiratın dışında çalışmak gerekiyor. Benim klasik motosiklete ilgim vardı. Yaklaşık 5 yıl önce kendi motosikletimi aldım, kullanmaya başlayınca tutkum daha da arttı. Motosiklete binmek özgür olma hissi veriyor. Otomobile benzemiyor." diye konuştu.

Kırkaya, klasik motosikletlerin sadece teknik bir uğraş değil, aynı zamanda duygusal bir yolculuk olduğunu ifade etti.

Klasik motosikletleri tamir etmenin ayrı bir hazzı olduğunu dile getiren Kırkaya, şunları kaydetti:

"Eski bir motosikleti tamir edebildiğini görmek, iş bittikten sonra 'onu ben yaptım' diyerek sürmek çok ayrı bir mutluluk. İçerisinde çok sayıda parça olan bir motosikleti çalıştırmak zevk veriyor. Duygusal bir süreç. İnsan kendisiyle o anda eşleştiriyor. Klasik motosikletlerde görünüş çok önemli. Parlak malzemeler öne çıkıyor. Modern tasarımlar pek sevilmiyor. Plastik aksamlardan ziyade krom malzeme kullanılıyor. Araştırmaya ve öğrenmeye devam ediyorum. Gelecekte özel tasarım motosiklet yapmayı hedefliyorum."