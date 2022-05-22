Klasik motosiklet tutkunları prostat kanserinde farkındalık için Kadıköy'de tur attı - Haberler

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Klasik motosiklet tutkunları prostat kanserinde farkındalık için Kadıköy'de tur attı

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Klasik motosiklet tutkunları prostat kanserinde farkındalık için Kadıköy'de tur attı

Klasik motosiklet tutkunları, prostat kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "The Distinguished Gentleman's Ride" etkinliği kapsamında Kadıköy'de tur attı.

Klasik motosiklet tutkunları, prostat kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "The Distinguished Gentleman's Ride" etkinliği kapsamında Kadıköy'de tur attı.

Kadın ve erkeklerden oluşan 200 klasik motosiklet sürücüsü, prostat kanseri ve erkeklerin yaşadığı ruhsal problemlere dikkati çekmek amacıyla Kalamış Marina otoparkında bir araya geldi.

Takım elbise giyip kravat ve papyon takan sürücüler, dünyada 800 şehirde aynı anda gerçekleştirilen "The Distinguished Gentleman's Ride" etkinliği kapsamında, motosikletleriyle Kadıköy Sahil Yolu ve Bağdat Caddesi'nde gezdi.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

Kadıköy, Marina, Güncel, Haberler

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