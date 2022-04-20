Klarnet sanatçısı İsmail Lumanovski, 22 Nisan'da konser verecek - Haberler

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Klarnet sanatçısı İsmail Lumanovski, 22 Nisan'da konser verecek

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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Klarnet sanatçısı İsmail Lumanovski, 22 Nisan'da konser verecek

Usta klarnet sanatçısı İsmail Lumanovski, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) konser verecek.

Usta klarnet sanatçısı İsmail Lumanovski, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) konser verecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü sanatçı, adını 1980'lerin popüler çizgi film karakteri Müfetttiş Gadje'den alan, Müfettiş Gadje Balkan Orkestrası ile 22 Nisan'da sahne alacak.

Konser biletleri, CRR Konser Salonu gişesi ile Biletix'ten temin edilebilir.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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