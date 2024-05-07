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KKÜ Tıp Fakültesi'nde Böbrek Ameliyatı Sırasında Doktorun Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

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Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli olan doktor Melike Sargın İlhan'ın böbrek ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesi üzerine idari soruşturma başlatıldı. İlhan'ın ailesi, ihmal olduğu ve ameliyata asistanların girdiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın YÖK ve savcılık tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı doktoru Melike Sargın İlhan'ın, böbrek ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, görevli olduğu KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 23 Nisan'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği operasyon sırasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki İlhan'ın ailesi, kızlarının ölümünde ihmal olduğu ve ameliyata asistanların girdiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

İlhan'ın ölümünün ardından hastane tarafından başlatılan idari soruşturma ve araştırmanın her yönüyle sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Vali Mehmet Makas, bir programda gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Valilik üzerinden yürüyen bir soruşturma olmadığını aktaran Makas, "Üniversite YÖK'e bağlı. YÖK ve savcılık üzerinden soruşturma sürüyor. İçimiz yandı, cenazeye de katıldık. Beklenmeyen bir gelişme ama sebebi nedir, bilemiyoruz. Şu anda araştırıyorlar. İnanıyorum ve biliyorum ki orada en üst düzeyde müdahale etmişlerdir. Bazen sokaktan duyduğumuza da çok bağlamamak lazım, 'asistanlar girdi, şu oldu, bu oldu', varsa bir ihmal, soruşturma ortaya çıkaracaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Üniversitesi Böbrek Soruşturma Hukuk Sağlık Güncel Haberler

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