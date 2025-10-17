KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı: Seçim Sistemi Dışardan Müdahaleye Kapalı

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçimde kullanılacak yazılım programının dışardan müdahaleye kapalı olduğunu belirtti.

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Özerdağ, bilgi işlem ve oy giriş sistemi hakkında düzenlediği bilgilendirme toplantısında, KKTC'de 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilişkin konuştu.

Özerdağ, oy verme işleminin saat 08.00'de başlayıp 18.00'de tamamlanacağını hatırlatarak, oy sayma sürecindeki kuralları ve dikkat edilmesi gerekenleri vurguladı.

Sandık Kurulu tarafından oyların sayılmasından sonra "YSK 33" isimli cetvelin, ardından ise "YSK 32" formunun doldurulacağını belirten Özerdağ, daha sonra verilerin telefon ve WhatsApp uygulaması üzerinden YSK bilgi işlem ekibine bildirileceğini ve sisteme işleneceğini söyledi.

Özerdağ, bu işlemden sonra Sandık Kurulu tarafından detaylı verilerin yer aldığı sonuçları tutanak şeklinde açıklayan "YSK 36" formunun doldurulacağını dile getirerek, bu formun sandık kurulunda görev yapan başkan, üye ve gözlemciler tarafından imzalanacağını bildirdi.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ayrıca "YSK 36" formunun vatandaşların görebileceği şekilde asılacağını da kaydetti.

"Yazılım programı dıştan müdahaleye kapalıdır"

Seçimde kullanılacak bilgi işlem sisteminin mahkeme bünyesindeki mühendis ve görevliler tarafından geliştirildiğini anlatan Özerdağ, "Sürecin hiçbir safhasında mahkemeler dışında bir kişi veya kurumun dahil olması söz konusu değildir. Yazılım programı dıştan müdahaleye kapalıdır." ifadelerini kullandı.

Özerdağ, bu sistemin "oyların değiştirilebileceği iddiasına mahal vermeyecek şekilde çalıştığının" altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıdan müdahaleyle oyun başka bir adaya kaydırılması imkansızdır. Bunun teyidi çok kolaydır. Kimsenin kafasında soru işareti olmasın. Bu sistem yıllardır uygulanıyor. Bugüne kadar bir sorun olmadı, bundan sonra da olmayacak. Sistemin güvenliğini kontrol altında tutuyoruz."

Sandıkların ilk açıldığı andan itibaren verilerin, sisteme farklı ekipler tarafından teyit edilerek eklendiğini belirten Özerdağ, verilerde tutarsızlık olması durumunda sistemin hata verdiğini vurguladı.

KKTC cumhurbaşkanı seçimleri

KKTC'de cumhurbaşkanı, 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve herhangi bir dönem kısıtlaması bulunmuyor.

Seçimde ilk turda yüzde 50+1 oyun alınması (salt çoğunluk) halinde cumhurbaşkanı seçiliyor, hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılıyor. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ülkeyi 1985-2005 döneminde seçimlere bağımsız girerek yönetti. Denktaş, 2000'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Derviş Eroğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve aday sayısının 1'e inmesi nedeniyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiş, 2005'teki seçimde ise aday olmamıştı.

2005'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) adayı Mehmet Ali Talat, yüzde 55,59 oy oranıyla KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı olurken 2010'da UBP'nin adayı Derviş Eroğlu yüzde 50,35 oy oranıyla KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı olmuştu.

2015'te yapılan seçimler sonucunda KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olmuş, 2020'deki seçimlerde ise mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 5. Cumhurbaşkanı seçilmişti.