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KKTC ve GKRY liderleri BM resepsiyonunda buluştu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu tarafından düzenlenen yıl sonu resepsiyonunda bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu tarafından düzenlenen yıl sonu resepsiyonunda bir araya geldi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, BM İyi Niyet Misyonu, Lefkoşa ara bölgedeki bir otelde yıl sonu resepsiyonu düzenledi.

Resepsiyonda, eşleriyle katılan Tatar ve Hristodulidis'in yanı sıra 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve çok sayıda davetli bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, burada yaptığı konuşmada, "Kıbrıs sorununun çözümü için" herkesi odaklanmaya ve çabalarını iki katına çıkarmaya çağırarak, "Mevcut çıkmazdan çıkış yolu bulunması konusunda iki lideri destekleyin. Şimdi her zamankinden daha fazla aktif olma zamanı." dedi.

Stewart, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için önerdiği kişisel temsilci adayı Maria Angela Holguin Cuellar hakkında Tatar ve Hristodulidis'in mutabık kalmasının "sevindirici olduğunu" bildirerek, "yapılacak atamanın dikkatleri yeniden Kıbrıs barış sürecine çevireceği yönündeki inancını" dile getirdi.

"Yunanistan ile Türkiye arasındaki yakınlaşmalar cesaret verici"

BM'nin iki tarafla işbirliği içinde "havayı olumluya çevirmek ve yeni gelecek temsilciyi de desteklemek için elinden gelen gayreti göstereceğini" aktaran Stewart, tarafların üzerinde mutabakata vardığı ve uygulamaya koyduğu çeşitli komitelere de değindi.

Stewart, söz konusu komitelerin eş başkanlarına ve çalışmalarına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, bu çalışmaların "Ada'daki insanların hayatlarına dokunmakla birlikte olası bir çözümün de zeminini hazırlamaya yardımcı olduğunu" aktardı.

Yunanistan ile Türkiye arasında "olumlu gelişmelerin devam ettiğinin görüldüğüne" vurgu yapan Stewart, "bu ikili yakınlaşmanın cesaret verici olduğunu, Ada'da da buna benzer gelişmelerin yaşanacağı ve sürece olumlu ivme katacağı yönündeki inancını" ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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