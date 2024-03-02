KKTC ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Antalya'da Görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Antalya'da bir araya geldi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya Diplomasi Formu (ADF) kapsamında bazı temaslarda bulunan Bakan Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü.

İki bakan, ülkeleri arasındaki ilerleme sürecindeki ilişkileri değerlendirirken; Ertuğruloğlu, mevkidaşına Azerbaycan'ın Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türk halkına verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.