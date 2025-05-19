KKTC, Türkiye Vatandaşlarının Konut Alma Haklarını Artırdı

KKTC, Türkiye Vatandaşlarının Konut Alma Haklarını Artırdı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma haklarını 'Yasa Gücünde Kararname' ile artırarak 6 daire ve 3 müstakil ev/villa alımına izin verdi. Ayrıca diğer yabancıların konut alma haklarında da düzenlemeler yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti "Yasa Gücünde Kararname" çıkararak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma haklarını artırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce KKTC'den 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi.

KKTC'nin çıkardığı "Yasa Gücünde Kararname" ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı.

Daha önce KKTC'den 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı.

Alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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