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KKTC Temsilcisi Huriye Hançerli Gürdal, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli Gürdal, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında dikkat çekici fotoğrafları değerlendirdi. Seçimler arasında İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı ve Suriye'deki halk gösterileri gibi önemli anlar yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doha Temsilciliği Misyon Şefi Sayın Huriye Hançerli Gürdal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gürdal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'a ait, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir binaya saldırı düzenlerken çekilen "Patlama anı" isimli kareyi seçen Gürdal, "Günlük Hayat" kategorisinde ise seçimi Osmancan Gürdoğan'a ait "Ankara" isimli fotoğraftan yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş" ve "Spor" kategorisinde Cem Özdel'in "Dalgalar arasında" adlı fotoğrafları da Gürdal'ın tercih ettiği kareler oldu.

"Gerçekten çok güzel kareler var. Aralarında seçim yapmak gerçekten zor"

Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" fotoğraf oylamasını yıllardır takip ettiğini belirten Gürdal, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Benim yıllardır takip ettiğim bir etkinlik. Anadolu Ajansı'nın çok kıymetli fotoğrafçıları yıl boyunca değişik yerlerde, değişik olayları, kareleri, anları yakalıyorlar. Çok maharet gerektiren bir etkinlik. Belki bir savaş, belki bir spor müsabakası, belki bir zafer kutlaması, belki de çok dramatik üzücü bir olayın yaşandığı bir anda kendi duygularını bir kenara bırakıp görevlerini icra etmeye ve oradaki insanların yaşadığı anı en doğru bir şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. Bu çok kıymetli bir iş gerçekten. Bütün fotoğrafçıların emeğine sağlık diyorum. Gerçekten çok güzel kareler var. Aralarında seçim yapmak gerçekten zor. Hepsi çok değerli, arkadaşların emeğine sağlık."

Bu seneki oylamaya "Özgür Suriye" kategorisinin eklenmesini çok anlamlı bulduğunu belirten Gürdal, bu kategoride Murat Şengül imzası taşıyan "Halkın Gücü" isimli fotoğrafı tercih etti.

Gürdal, Suriye'nin başkenti Şam'daki halkın, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından Emevi Meydanı'nda toplanarak rejime ait tankların üzerinde sevinç gösterisinde bulunduğu bu fotoğraf için şunları söyledi:

"Umarım dünyanın hiçbir yerinde bir daha böyle birşey yaşanmaz. Şuan çatışma olan her yerde çocukların yaşadığı mağduriyetlerin bir an önce son bulmasını ve bütün çocukların yüzlerinde bu fotoğraftaki gibi neşeli gülümsemelerin olmasını diliyorum.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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