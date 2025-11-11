Haberler

KKTC: Temas Hattını İhlal Eden 3 Rum Vatandaşı Geri Gönderildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Dışişleri Bakanlığı, sınırda bulunan temas hattını ihlal eden 3 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşının ikaz edilerek geri gönderildiğini duyurdu. Olayla ilgili açıklamada, gerekli tedbirlerin alınacağı ve statükoyu bozan eylemlerden kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, sınırda bulunan temas hattını ihlal eden 3 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşının ikaz edilerek geri gönderildiklerini belirtti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "8 Kasım 2025 sabahı, 3 Rum vatandaşının tarım faaliyeti yaptıkları esnada temas hattı ihlalinde bulunarak KKTC topraklarına geçtikleri tespit edilmiştir. Bunun üzerine güvenlik güçlerimiz söz konusu bölgeye araçla intikal etmiş, korna ve düdükle gereken ikazları yapmıştır. Akabinde Rum çiftçiler ara bölgeye geçmiştir. Olayın devamında Birleşmiş Milletler (BM) de bölgeye gelmiş, yapılan görüşmeler sonucunda Rum çiftçiler bölgeden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KKTC'nin ara bölgede tarımsal faaliyetleri düzenleyen, 1988'de varılan mutabakat çerçevesinde hareket etmeye devam edeceği bildirilen açıklamada, Rum tarafının statükoyu bozan, provokatif eylemlerine karşı gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, GKRY provokasyona dayalı siyaset ile Ada genelindeki barış ortamına zarar verecek hareketlerden kaçınmaya davet edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.