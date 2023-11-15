Özgür Özel, KKTC'de; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Tebrikleri Kabul Törenine Katıldı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tebrikleri kabul törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabul törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 40. kuruluş yıldönümü kutlama programı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabul törenine katıldı. Kabul törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel