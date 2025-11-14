Haberler

KKTC'nin Kuruluş Yıldönümü İçin Özel Yayınlar Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla TRT, çeşitli program ve belgesellerle bu özel günü kutlayacak. Yayın akışı arasında 'Ada'da 500 Yıl - Suriçi' ve 'Bir Sabah Ansızın' belgeseli yer alacak.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesinin sembolü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), 15 Kasım 1983'te ilan edilen kuruluşunun 42. yıl dönümü, TRT ekranlarındaki özel yayınlarla izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yarın TRT 2'de "Ada'da 500 Yıl - Suriçi" programının birinci bölümü saat 08.00'de, "Aramızda Müzik Var" programı ise saat 17.15'te ekranlara gelecek.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine ve KKTC'nin kurulmasına giden süreci anlatan "Bir Sabah Ansızın" belgeseli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ve diğer katılımcıların röportajları ile yarın saat 12.00'de TRT Belgesel ekranlarına gelecek.

Kıbrıs'ın geçmişten bugüne uzanan barış arayışını ve halkın kardeşliğini ele alacak "Yaşamın Kıyısından Barış", aynı gün saat 17.00'de TRT Belgesel'de, saat 21.00'de ise TRT EBA ekranlarında olacak.

Kıbrıs Türk halkının tarihi, kültürü ve mücadelesine dair derinlemesine bir bakış sunarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı öncesinde ve sonrasında yaşananlar üzerinden anlatan "Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs" belgeseli saat 13.30'da TRT 1'de, saat 21.00'de TRT Belgesel ekranlarında gösterilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
