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KKTC'nin Kuruluş Yıl Dönümü Trabzon'da Kutlandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıldönümü nedeniyle Trabzon'da yapılan resepsiyonda, KKTC Konsolosu Erek Çağatay, Türkiye'nin desteklerinin önemine vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da resepsiyon düzenlendi.

KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sahil Tesisleri'ndeki resepsiyonda, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri alabilmek için mücadelesine devam ettiğini söyledi.

Çağatay, Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda KKTC'ye destek verdiğini belirterek, "Anavatan Türkiye'mize mücadelemizin her aşamasında yanımızda olduğu için müteşekkiriz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan ilişkilerin pekiştirilerek artırılması adına Trabzon'umuzun koymakta olduğu katkı da büyüktür." dedi.

Resepsiyona, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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