KKTC'nin Güzelyurt kentine "Sakaryapark" kurulacak - Haberler

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KKTC'nin Güzelyurt kentine "Sakaryapark" kurulacak

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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KKTC'nin Güzelyurt kentine 'Sakaryapark' kurulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentine "Sakaryapark Şifa Evi ve Aromatik Bahçe" kurulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentine "Sakaryapark Şifa Evi ve Aromatik Bahçe" kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği iş birliği programı kapsamında, 6 bin aromatik bitkinin bulunduğu tır yola çıktı.

Mart ayı olağan meclis toplantısında onaylanan "Güzelyurt Belediyesi Sakaryapark Şifa Evi ve Aromatik Bahçe" projesi kapsamında gönderilen hibeyle oluşturulacak alanın içerisinde şifa evi, bal evi ve tıbbı aromatik bahçe yer alacak.

Projeyle hem kardeşlik duygularının pekiştirilmesi hem de Sakarya'da üretilen ürünlerin tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Türkiye, Sakarya, Kıbrıs, Bahçe, Güncel, Haberler

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