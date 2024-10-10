KKTC'nin Bağımsızlığının 50. Yılı Sergisi KTÜ'de Açıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) düzenlenen 7. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi etkinlikleri kapsamında, "KKTC'nin Bağımsızlığının 50. Yılı Sergisi" açıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünce Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen sergisinin açılışına, Vali Aziz Yıldırım, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Müftüsü Selami Aydın, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Protokol üyelerinin kurdele kesmesinin ardından sergi gezildi.

Vali Yıldırım, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı sorunların bugünlere aktarılmasına katkı sağlayan Rektör Çuvalcı'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.